Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Gerçekler Değişmez:

abuzer Yavuz neye istinaden böyle bir yorum yaptın bilmiyorum.Fenerbahçenin alt yapısı dediğin takım Fenerbahçeyi bir kere şampiyonluktan etti ve geçen sene berabere kaldı.Bu sene bu takım Galatasaray’a kaybedince yöneticisi saha içerisinde kutlama yaptı sence kimin alt yapısı konuşmak için konuşmayacaksın arkadaşım