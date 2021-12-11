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Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' - Son Dakika

Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'

11.12.2021 11:46
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'

Samsunspor'un ve Türk futbolunun yeni yıldız adaylarından 18 yaşındaki Polat Yaldır, Dinamo Zagreb ve Türkiye Süper Ligi'nden 2 takımın yaptığı transfer teklifini kabul etmediklerini ve hedefinin hazır olduktan sonra Avrupa'da kariyerini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Samsunspor'un ve Türk futbolunun yeni yıldız adaylarından 18 yaşındaki Polat Yaldır, Dinamo Zagreb ve Türkiye Süper Ligi'nden 2 takımın yaptığı transfer teklifini kabul etmediklerini ve hedefinin hazır olduktan sonra Avrupa'da kariyerini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Tanju Çolak, Serkan Aykut, Cenk İşler gibi isimleri Türk futboluna sunan, İlhan Mansız ve Tümer Metin gibi yetenekleri de tekrar büyük takımların radarına sokan Samsunspor, bu sezon şans verdiği yetenekli genç oyuncular ile eski günlere dönüş sinyalleri verdi. Henüz 18 yaşında olmasına ve Samsunspor forması ile 6 maçta şans bulmasına rağmen Avrupa'nın ve Türkiye'nin büyük takımlarının radarına giren Polat Yaldır, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Gelen teklifler ve kariyer hedefi hakkında iddialı konuşan Polat Yaldır, lig olarak İtalya Serie A'yı, takım olarak da Juventus'un futbolunu beğendiğini ifade etti.

"Allah vergisi bir hızım var, üstüne koymak için çok çalışıyorum"

Doğuştan gelen bir hız yeteneği olduğuna dikkat çeken 1,84 cm boyundaki 18 yaşındaki yıldız adayı Polat Yaldır, "Futbola Ankara'da Kızılcıhamamspor'da başladım. Daha sonra amatörde forma giyip Samsunspor'a transfer oldum. Samsunspor'u bilmiyordum, hocalarımın aracılığı ile Samsunspor'a transfer oldum. Önce akademide forma giydim, sonra A takıma çıktım ve buradan da Türkiye U19 Milli Takımı'na yükseldim. Milli Takım ile de son Romanya karşısında 1 gol attım ve elit turu kazandık. Şimdi de milli takımla elit tur için İtalya'da mücadele edeceğiz. Hücumcu bir oyuncuyum fakat defansa da yardım edebiliyorum. İlk işim yüzde 70 hücum, yüzde 30 da savunma. Allah vergisi bir hızım var. Bu yeteneğimin üstüne koymak için çok da çalışıyorum. Eksiklerim elbette var. Öğreneceğim de çok şey var. Bunları tamamlamak için çalışmalara devam edeceğim" dedi.

"Dinamo Zagreb ve Süper Lig'den teklifler geldi, Türkiye'de değil Avrupa'da oynamak istiyorum"

Transfer teklifleri gelmesine rağmen şu anda hazır olmadığını ve hazır olduğunda Avrupa'ya transfer olmak istediğini dile getiren Polat Yaldır, "Eyüpspor maçı öncesinde başkanımız Yüksel Yıldırım benimle konuştu. Benim için Dinamo Zagreb ve Süper Lig'den 2 takım transfer teklifi yapmış. Başkanımıza o gün de söylediğim şey; "Uygun görürseniz Samsunspor'dan sonra Türkiye'de değil de Avrupa'da oynamak istiyorum" dedim. Başkanımız da buna çok sevindi. Ona göre de çalışma ve gelecek planlaması hazırlamaya başladık. Başkanımız nasıl uygun görürse öyle olacak. Şu an transfer olmak için hazır değilim. Kendi adıma konuşuyorum, başkanımız da öyle söyledi. Bu halimle Avrupa'ya gitsem oynayıp, oynayamayacağım belli değil. Ben önce Samsunspor'da oynayıp, Avrupa'ya da hazır gitmek istiyorum" diye konuştu.

"Cristiano Ronaldo'yu izliyorum, Juventus'un futbolunu beğeniyorum"

Beğendiği oyuncu, takım ve ligi de belirten Yaldır, şunları söyledi:

"Samsunspor olarak ilk hedefim 11'de kalıcı olmak. Sonrasında abilerimizle birlikte Samsunspor'u ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Beğendiğim futbolcu Cristiano Ronaldo. O da forvet ben de forvetim. Yaşı da bayağı oldu ama çalışma azmi sayesinde hala çok üst seviyede oynuyor. Çok çalışıyor, benim de öğrenecek şeylerim var. Genellikle de Ronaldo'yu izliyorum. Oyun tarzıma uygun olarak İtalya ve Serie A. Juventus gibi daha çok hücum oynatan, ayağa pas yapan değil de daha çok hücuma yönelik bir takım istiyorum. Benim Samsunspor'da oynayıp da transfer yapma gibi bir durumun yoktu. Beni milli takımda gördüler. Fuat Çapa 20 dakika da olsa 15 dakika da olsa şans veriyor. Biz de bu şansları iyi değerlendirmek istiyoruz. Hedefim burada süre bulduktan sonra milli takımda da kendimi gösterip, birçok kulübün radarında olmak istiyorum."

Polat Yaldır, bu sezon Samsunspor'da forma giydiği 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Türkiye U19 Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta da 1 gol attı. - SAMSUN

Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'

Samsunspor, Transfer, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' - Son Dakika
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