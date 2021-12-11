Üye Girişi
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' - Son Dakika

Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'

11.12.2021 18:09

- Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' Dinamo Zagreb'in istediği Polat Yaldır'ın hedefi İtalya Samsunspor'un ve Türk futbolunun yeni yıldız adaylarından 18 yaşındaki Polat Yaldır, Dinamo Zagreb ve Türkiye Süper Ligi'nden 2 takımın yaptığı transfer teklifini...

- Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'

Dinamo Zagreb'in istediği Polat Yaldır'ın hedefi İtalya

SAMSUN - Samsunspor'un ve Türk futbolunun yeni yıldız adaylarından 18 yaşındaki Polat Yaldır, Dinamo Zagreb ve Türkiye Süper Ligi'nden 2 takımın yaptığı transfer teklifini kabul etmediklerini ve hedefinin hazır olduktan sonra Avrupa'da kariyerini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Tanju Çolak, Serkan Aykut, Cenk İşler gibi isimleri Türk futboluna sunan, İlhan Mansız ve Tümer Metin gibi yetenekleri de tekrar büyük takımların radarına sokan Samsunspor, bu sezon şans verdiği yetenekli genç oyuncular ile eski günlere dönüş sinyalleri verdi. Henüz 18 yaşında olmasına ve Samsunspor forması ile 6 maçta şans bulmasına rağmen Avrupa'nın ve Türkiye'nin büyük takımlarının radarına giren Polat Yaldır, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Gelen teklifler ve kariyer hedefi hakkında iddialı konuşan Polat Yaldır, lig olarak İtalya Serie A'yı, takım olarak da Juventus'un futbolunu beğendiğini ifade etti.

"Allah vergisi bir hızım var, üstüne koymak için çok çalışıyorum"

Doğuştan gelen bir hız yeteneği olduğuna dikkat çeken 1,84 cm boyundaki 18 yaşındaki yıldız adayı Polat Yaldır, "Futbola Ankara'da Kızılcıhamamspor'da başladım. Daha sonra amatörde forma giyip Samsunspor'a transfer oldum. Samsunspor'u bilmiyordum, hocalarımın aracılığı ile Samsunspor'a transfer oldum. Önce akademide forma giydim, sonra A takıma çıktım ve buradan da Türkiye U19 Milli Takımı'na yükseldim. Milli Takım ile de son Romanya karşısında 1 gol attım ve elit turu kazandık. Şimdi de milli takımla elit tur için İtalya'da mücadele edeceğiz. Hücumcu bir oyuncuyum fakat defansa da yardım edebiliyorum. İlk işim yüzde 70 hücum, yüzde 30 da savunma. Allah vergisi bir hızım var. Bu yeteneğimin üstüne koymak için çok da çalışıyorum. Eksiklerim elbette var. Öğreneceğim de çok şey var. Bunları tamamlamak için çalışmalara devam edeceğim" dedi.

"Dinamo Zagreb ve Süper Lig'den teklifler geldi, Türkiye'de değil Avrupa'da oynamak istiyorum"

Transfer teklifleri gelmesine rağmen şu anda hazır olmadığını ve hazır olduğunda Avrupa'ya transfer olmak istediğini dile getiren Polat Yaldır, "Eyüpspor maçı öncesinde başkanımız Yüksel Yıldırım benimle konuştu. Benim için Dinamo Zagreb ve Süper Lig'den 2 takım transfer teklifi yapmış. Başkanımıza o gün de söylediğim şey; "Uygun görürseniz Samsunspor'dan sonra Türkiye'de değil de Avrupa'da oynamak istiyorum" dedim. Başkanımız da buna çok sevindi. Ona göre de çalışma ve gelecek planlaması hazırlamaya başladık. Başkanımız nasıl uygun görürse öyle olacak. Şu an transfer olmak için hazır değilim. Kendi adıma konuşuyorum, başkanımız da öyle söyledi. Bu halimle Avrupa'ya gitsem oynayıp, oynayamayacağım belli değil. Ben önce Samsunspor'da oynayıp, Avrupa'ya da hazır gitmek istiyorum" diye konuştu.

"Cristiano Ronaldo'yu izliyorum, Juventus'un futbolunu beğeniyorum"

Beğendiği oyuncu, takım ve ligi de belirten Yaldır, şunları söyledi:

"Samsunspor olarak ilk hedefim 11'de kalıcı olmak. Sonrasında abilerimizle birlikte Samsunspor'u ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Beğendiğim futbolcu Cristiano Ronaldo. O da forvet ben de forvetim. Yaşı da bayağı oldu ama çalışma azmi sayesinde hala çok üst seviyede oynuyor. Çok çalışıyor, benim de öğrenecek şeylerim var. Genellikle de Ronaldo'yu izliyorum. Oyun tarzıma uygun olarak İtalya ve Serie A. Juventus gibi daha çok hücum oynatan, ayağa pas yapan değil de daha çok hücuma yönelik bir takım istiyorum. Benim Samsunspor'da oynayıp da transfer yapma gibi bir durumun yoktu. Beni milli takımda gördüler. Fuat Çapa 20 dakika da olsa 15 dakika da olsa şans veriyor. Biz de bu şansları iyi değerlendirmek istiyoruz. Hedefim burada süre bulduktan sonra milli takımda da kendimi gösterip, birçok kulübün radarında olmak istiyorum."

Polat Yaldır, bu sezon Samsunspor'da forma giydiği 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Türkiye U19 Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta da 1 gol attı.

Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'
Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A'

İtalya Serie A, Samsunspor, Transfer, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı 18:07 Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir 16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:07 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
18:07 Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı
18:03 Oyuncu Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi
17:46 Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak
17:31 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu
17:28 Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı: Gönlümüzde genel başkanımız var
17:20 Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen din adamına tepki yağdı
17:02 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu
17:01 Marcao, sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalabilir
16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 18:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türk futbolunun yeni yıldızı Polat Yaldır'ın hedefi 'Serie A' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement