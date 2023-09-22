''Türk Haaland'' siftah yaptı! Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan Avrupa'da müthiş başlangıç - Son Dakika

''Türk Haaland'' siftah yaptı! Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan Avrupa'da müthiş başlangıç

Son Güncelleme: 22.09.2023 09:36

Avrupa Ligi F Grubu maçında Maccabi Haifa'yı 3-0 yenen Rennes'de Bertuğ Yıldırım, takımının son golünü atarak Avrupa'da ilk kez fileleri havalandırdı. Hatayspor'da forma giydiği dönemde ''Türk Haaland'' olarak anılan milli futbolcu, karşılaşmada 70 dakika süre aldı.

Rennes ile Maccabi Haifa, UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rennes 3-0 kazanırken, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım takımının son golünü kaydetti.

70 DAKİKA SAHADA KALDI

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Blas, 31. dakikada Truffert ve 55. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Milli futbolcu, Avrupa'da ilk golünü atarken 70. dakikada oyundan çıktı ve yerine Amine Gouiri'ye bıraktı.

2. MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Bertuğ Yıldırım bu sezon Rennes formasıyla 2 maça çıktı. Genç yıldız, sezon başında Hatayspor'dan 5.4 milyon euroya Fransız ekibine transfer olmuştu.

Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Türk Haaland'' siftah yaptı! Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan Avrupa'da müthiş başlangıç - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Türk Haaland'' siftah yaptı! Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'dan Avrupa'da müthiş başlangıç - Son Dakika
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