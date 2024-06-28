Türk Hakem Halil Umut Meler, EURO 2024'teki İngiltere-Slovakya Maçında Görev Alacak - Son Dakika
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Türk Hakem Halil Umut Meler, EURO 2024'teki İngiltere-Slovakya Maçında Görev Alacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak. Meler, turnuvadaki üçüncü maçında görev alacak ve yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

28.06.2024 11:49
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turundaki İngiltere- Slovakya maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) 3. maçına atandı. Halil Umut Meler, E Grubu'nda Belçika - Slovakya ve D Grubu'nda Polonya - Avusturya müsabakalarındaki başarılı yönetimlerinden sonra 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak İngiltere - Slovakya son 16 turu karşılaşmasını yönetecek. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de oynanacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Hakem Halil Umut Meler, EURO 2024'teki İngiltere-Slovakya Maçında Görev Alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Hakem Halil Umut Meler, EURO 2024'teki İngiltere-Slovakya Maçında Görev Alacak - Son Dakika
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