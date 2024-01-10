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Türk hakemler Kosova-Büyük Britanya maçını yönetecek - Son Dakika
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Türk hakemler Kosova-Büyük Britanya maçını yönetecek

Türk hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 2026 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. turundaki Kosova-Büyük Britanya maçını yönetecek. Maç, bugün başkent Priştine'deki Pallati i Rinise dhe Sportit'te oynanacak. Ayrıca, Almanya'da başlayacak olan 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve EHF gözlemcisi Ayberk Dilmen görev yapacak. Dilmen, Münih'te 12 Ocak'ta Macaristan ile Karadağ arasında oynanacak C Grubu maçında görev alacak.

Türk hakemler Kosova-Büyük Britanya maçını yönetecek
10.01.2024 - 11:30,
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Türk hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 2026 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. turundaki Kosova- Büyük Britanya maçını yönetecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemler Erdoğan ve Özdeniz'in yöneteceği maç, bugün başkent Priştine'deki Pallati i Rinise dhe Sportit'te oynanacak.

Öte yandan, Almanya'da yarın başlayacak 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve EHF gözlemcisi Ayberk Dilmen'e görev verildi.

Dilmen, Münih'te 12 Ocak'ta Macaristan ile Karadağ arasında oynanacak C Grubu maçında görev yapacak.

Kaynak: AA
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