Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet\'i 3-2 mağlup etti

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Altından kalkacak gücümüz var

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Altından kalkacak gücümüz var. Kaliteli bir ekibiz" dedi. Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Yavaş, maçın genelinde topa sahip olduklarını ve hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapacaklarını söyledi.