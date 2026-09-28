Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99 dakikada 3-0 yendi - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99 dakikada 3-0 yendi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 20-25, 19-25 ve 22-25'lik setlerle kazanan Türk Hava Yolları, mücadeleyi 99 dakikada tamamladı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)

Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)

Setler: 20-25, 19-25, 22-25

Süre: 99 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Büyükşehir BelediyesporTürk Hava YollarıSigortaManisaSporSon Dakika

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