Ankara'da ödül olarak alınan stres oyuncağı patladı: 11 yaşındaki çocukta 2. derece yanık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da ödül olarak alınan stres oyuncağı patladı: 11 yaşındaki çocukta 2. derece yanık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da ödül olarak alınan stres oyuncağı patladı: 11 yaşındaki çocukta 2. derece yanık
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınavdaki başarısı için ödül olarak alınan stres oyuncağı, buzdolabından çıkarıldıktan sonra 11 yaşındaki Furkan Seçkin oynarken patladı. Oyuncaktaki jel ayağına akan çocuk hastaneye kaldırıldı, 2. derece yanık saptandı. Ürünün kutusunda uyarı olmadığını söyleyen anne-baba, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve oyuncağın toplatılmasını istedi.

Ankara'da alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağı elinde patlayan Furkan Seçkin'in (11) cildinde 2'nci derece yanık ve kızarıklık oluştu. Aile, ürünün tedarikinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerde sorumluların belirlenip, haklarında 'Taksirle yaralama' suçundan dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

BUZDOLABINDAN ÇIKARINCA ELİNDE PATLADI

Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan Furkan Seçkin, alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağını, sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu. Seçkin'in buzdolabından çıkardığı oyuncak, oynadığı sırada patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu Seçkin'in cildinde kızarıklık ve soyulma oluştu. Ailesi tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Furkan Seçkin'in ayağından 2'nci derece yanık tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Furkan'ın kontrolleri sürerken aile, ürünün ambalajında yeterli güvenlik uyarısı bulunmadığını öne sürerek, sorumlular hakkında 'Taksirle yaralama' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUĞUMUN ÇEKTİĞİ ACIYI KALDIRAMIYORUM

Ev kadını anne Hümeyra Seçkin (45), oğluna sınavda başarılı olması nedeniyle ödül olarak oyuncağı aldığını söyleyerek, "Ankara'da herkes tarafından bilinen bir alışveriş merkezinden herkes tarafından bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum akşam buzdolabına koymuş oyuncağı. Sabah çıkarmış oynamaya başlamış. Odasından çok içler acısı dehşet verici bir sesle seslendi bana. 'Anne yardım et ayağım' dedi. Koşarak gittim, 'Anne oyuncak ayağıma patladı, canım çok yanıyor' dedi. Hemen duşa götürdüm, soğuk suyu açtım. Sonra hastaneye gittik. Doktorlar çok şaşırdı, oyuncağı görmek istediler. Ben çocuğumun çektiği acıyı kaldıramıyorum. Çocuğum derslerinden geri kaldı. Bir anne olarak tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması. Yüzüne de gelebilirdi. 3-4 yaşlarında bir çocuk alırsa ağzında parçalayabilirdi. Böyle bir şeyin geri dönüşü mümkün değil" diye konuştu.

Elektrik elektronik mühendisi baba Erdal Seçkin (52), "Böyle sıradan bir oyuncakla başımıza böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü. Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve ısrarla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız" dedi.

KAMU DAVASI AÇILMASINI TALEP ETTİK

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek, "Ürünün tedarik ve güvenlik kontrol süreçlerinden sorumlu kişilerin tespit edilerek, haklarında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu ürünün tedarikinden dağıtımına, dağıtımdan tüketiciye sunulan bütün birimlere karşı davamız açtık. Bu ürün nasıl tedarik edildi? Üzerinde güvenlik uyarıları var mıydı? Güvenlik denetimleri yapıldı mı? Güvenlik denetimini sonucunda ne ortaya çıktı? Üründe 'Dolaba koymayın' şeklinde bir uyarı yok. Bununla alakalı dilekçemizi verdik, aynı zamanda arabuluculuğa da başvurduk. Tazminat davası da açacağız. Henüz bize bir geri dönüş olmadı. Bu süreçte beklentimiz oyuncağın toplatılması veya oyuncağın kutusunun değiştirilerek gerekli uyarıların eklenmesidir" dedi.

Kaynak: DHA
Ankara BaşsavcılığıGüvenlikSağlıkGüncelAnkaraÇocukAstımStresAstımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Salah’ı adeta boğuyorlar İşte krizin perde arkası Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
12:06
Fenerbahçe’nin eski yıldızı tarih yazdı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:25:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara'da ödül olarak alınan stres oyuncağı patladı: 11 yaşındaki çocukta 2. derece yanık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei