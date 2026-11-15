Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. 14-25, 17-25, 25-20 ve 21-25'lik setlerin ardından 129 dakika süren mücadeleden Türk Hava Yolları galibiyetle ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Begic, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Vanjak, Nisan Barut, Gizem Mısra Aşçı (Işıl Öz, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Fatma Nur Yılmaz)

Türk Hava Yolları: Degradi, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Büşra Güneş, Milenkovic, Bahar Akbay)

Setler: 14-25, 17-25, 25-20, 21-25

Süre: 129 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Büyükşehir BelediyesporTürk Hava YollarıVodafoneManisaSporSon Dakika

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