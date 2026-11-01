Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi 6. haftasında İlbank'ı sahasında 3-0 yendi

Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi 6. haftasında İlbank'ı sahasında 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında İlbank'ı 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi. 93 dakika süren mücadelede Türk Hava Yolları rakibine set vermedi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Davut Köseoğlu
Türk Hava Yolları: Milenkovic, Beijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Degradi, Bahar Akbay)
İlbank: Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur, Fatma Beyaz, Smarzek, Edwards, Strunjak (Sinem Arıncı, Lozo, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Damla Nur Dündar, Şeyma Ercan Küçükaslan, Ece Morova Hezer)
Setler: 25-20, 25-22, 25-20
Süre: 93 dakika (29, 33, 31)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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