Metpack Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma ve Gaziantep Polisgücü Avrupa organizasyonlarında yer alacak - Son Dakika
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Metpack Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma ve Gaziantep Polisgücü Avrupa organizasyonlarında yer alacak

Metpack Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma ve Gaziantep Polisgücü Avrupa organizasyonlarında yer alacak

Hokeyde Metpack Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma ile Gaziantep Polisgücü erkek ve kadın takımları Avrupa organizasyonlarında yer alacak. Nizip Zeugma Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de, Gaziantep Poligücü ise Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de mücadele edecek. Gaziantep Polisgücü ve Metpack Alanya Yıldızları ise Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de Türkiye'yi temsil edecek.

15.05.2024 16:30
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Hokeyde Metpack Alanya Yıldızları, Nizip Zeugma ile Gaziantep Polisgücü erkek ve kadın takımları Avrupa organizasyonlarında yer alacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonunda Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig'ini şampiyon tamamlayan Nizip Zeugma, 16-19 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da oynanacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de; ligi ikinci sırada bitiren Gaziantep Poligücü ise 17-20 Mayıs'ta Konya'da oynanacak Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de sahaya çıkacak.

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig'inde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Gaziantep Polisgücü, 17-20 Mayıs'ta Alanya'da oynanacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de; ligi ikincisi Metpack Alanya Yıldızları ise 17-20 Mayıs tarihlerinde Polonya'da oynanacak Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığım Gaziantep Polisgücü, Nizip Zeugma ve Metpack Alanya Yıldızları kulüplerimize başarılar diliyorum. Milli takımlar ve kulüpler düzeyinde önceki yıllarda bulunduğumuz seviyenin oldukça ilerisindeyiz. İnanıyorum ki bu seviyeyi gerek kulüpler düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde daha da ileri taşırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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