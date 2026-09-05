Türk kadın briççiler Polonya'daki dünya şampiyonasında gümüş aldı
Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Dünya Briç Şampiyonaları Kadın İkili Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden Aslı Acar ve Berrak Erkan, gümüş madalya elde etti. Türkiye Briç Federasyonu, ikilinin ikinci olma başarısı gösterdiğini açıkladı.
Polonya'da düzenlenen Dünya Briç Şampiyonaları Kadın İkili Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden Aslı Acar ve Berrak Erkan, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katowice kentinde gerçekleştirilen organiasyonda yarışan Aslı Acar ve Berrak Erkan ikinci olma başarısı gösterdi.
Kaynak: AA
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