Türkiye Kadın Güreşçileri Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türkiye Kadın Güreşçileri Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Ayşe Erkan gümüş, Elmira Yasin ve Tuba Demir ise bronz madalya elde etti.

05.09.2024 22:46
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İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde kadın milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Pontevedra kentindeki organizasyonda 68 kiloda finalde mücadele eden Ayşe Erkan, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin, Moğol Tuvshinjargal Tarav'ı 8-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Tuba Demir de bağımsız sporcu Ekaterina Chikanova'yı teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kadınlar 65 kiloda finale çıkan Beyzanur Akkuş ise yarın şampiyonluk maçında Japon Nana Ikehata ile karşılaşacak.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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