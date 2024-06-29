Türk Kanocular Sırbistan'da Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Kano Avrupa Şampiyonası'nda ekip teknesinde gümüş madalya elde eden milli kanocular, bu alanda bir ilki başardı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Taha Erkam Usta ve Rahmi Kaan Karahan çifti, K2 1000 metre yarışında gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular, kano tarihinde ekip teknesinde ilk madalyayı kazanma başarısı gösterdi.