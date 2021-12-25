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"Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek - Son Dakika

"Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek

25.12.2021 10:06

İspanyol basınındaki habere göre Yusuf Demir, artık Barcelona forması giyemeyecek. 18 yaşındaki Türk yıldızın, bir maç daha oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği öğrenildi.

Katalan devi Barcelona forması giyen Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir için karar verildi. Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Yusuf Demir, Ronald Koeman döneminde zaman zaman şans bulmuştu. Xavi yönetimindeki Barça, genç oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

'Türk Messi' için yolun sonu! Yusuf Demir, bir daha Barcelona forması giyemeyecek

10 MİLYON EURO

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı haberde Yusuf Demir için yapılan anlaşmanın detayları paylaşıldı. Gazeteye göre şu ana kadar 9 maça çıkan futbolcu bir maçta daha forma giyerse Barcelona oyuncunun 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.

'Türk Messi' için yolun sonu! Yusuf Demir, bir daha Barcelona forması giyemeyecek

ALMAN KULÜPLERİYLE ANILIYOR

Yusuf Demir'i kadroda düşünmeyen Barcelona oyuncuya 10. maçta oynama şansını vermeyecek. Böylece Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Yusuf Demir'in adı Bundesliga kulüpleriyle anılıyor.

KATKI VEREMEDİ

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi. La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

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Yusuf Demir, Rapid Wien, Barcelona, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor 'Türk Messi' için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek - Son Dakika
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