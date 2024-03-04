Türk Milli Sporcu Zeynep Aliye Bingül, Polonya\'da bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Aliye Bingül, kadınlar II3 kategorisinde bronz madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane kentinde düzenlenen organizasyonda özel sporcular madalya için mücadele etti.
Otizmli özel sporcu Zeynep Aliye Bingül, ilk defa yarıştığı kadınlar II3 kategorisinde bronz madalyanın sahibi olurken, erkekler II3 kategorisinde Murat Muhsin Bingül yedinci, kadınlar II1 kategorisinde Ayşe Kader Yavuz ise beşinci oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:
"II3 otizm kategorisinde ilk defa yarışan Aliye Zeynep Bingül'ü tebrik ediyorum. Zeynep ve Murat daha önce mental sporcularla yarışıyordu. Bu durumda hiç adil değildi. Bizler ülkemizde down, otizm ve mental sporcularımızı ayrı ayrı yarıştırıyoruz. Dünya ve Avrupa Federasyonuna her platformda bu durumun adil olmadığını söyledik. Bugün VIRTUS, Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun uygulamasına geçmiş ve daha adil bir yarış ortamı olmuştur. Bu süreçte mücadele veren ailemizi ve tüm teknik ekibi de ayrıca tebrik ediyorum."
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