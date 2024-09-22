Türk Milliler Satranç Olimpiyatı'nda Başarı Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Milliler Satranç Olimpiyatı'nda Başarı Gösterdi

Budapeşte'de düzenlenen Satranç Olimpiyatları'nda Türkiye, erkeklerde 12. ve kadınlarda 26. oldu.

22.09.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 10-23 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda erkek A Milli Takımı dünyanın en iyi 12 ülkesi arasında yer alırken, 7. ile eş puana sahip olan milliler averaj farkıyla 12. sırada yer aldı.

Satranç Olimpiyatı'nda, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2. Masa üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanırken, açık kategoride 194 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can'dan oluşan erkek A Milli Takımı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

180 ülkenin yarıştığı Kadınlar Kategorisi'nde ise kadın A Milli Takımı 26. sırada yer aldı. Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşan kadın A Milli Takımı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda millilerin çok güçlü rakiplerine karşı çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Olimpiyatlarda çok güçlü ülkelerle yarıştık. Dünyanın zirvesine oynadık. Daha iyi olacağımız günler geliyor. Türk satrancı dünyada hızla yükseliyor, genç yıldızlarımız parlıyor. 12 yıl önce başlattığımız alt yapı atağı bugün bize gençlerimiz Avrupa'da, Dünya'da ve Olimpiyatlar'da gurur veren başarılar getiriyor. GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, WIM Gülenay Aydın gibi genç yeteneklerimiz otoritelerin gözdesi oldu. Erkeklerde 194 ülke, kadınlarda 180 ülke arasında Türk milli takımlarımız iyi sonuçlara imza attı. Alt yapıdan gelen gençlerimiz Türk satrancının geleceği olacak, ama dünya satrancının da geleceği olacak. Türkiye önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacak. GM Mustafa Yılmaz da dünyanın zirvesindeki Magnus Carlsen'den puan alan ilk Türk sporcu olarak Türk satranç tarihine geçti. Kadınlarımız da bu olimpiyatlarda çok iyi mücadele etti, yükselişleri sürecek" dedi.

Son yıllarda dünya ve Avrupa sahnesinde kazanılan büyük başarılarda, federasyonun altyapıya yaptığı yatırımının önemini vurgulayan Tulay, "Olimpiyatlarda çok iyi mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Bu başarıların mimarları olan sporcularımıza, antrenörlerimize, ailelerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonaya genç yıldızlar damga vurdu

Satranç Olimpiyatı'nda genç milliler GM Ediz Gürel 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle 9 puan topladı. Gürel, +23,1 Elo kazandı. GM Yağız Kaan Erdoğmuş ilk kez katıldığı olimpiyatta 11 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. Erdoğmuş, +9,4 Elo kazandı. WIM Gülenay Aydın ise 10 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 beraberlikle 7,5 puan topladı. Aydın, +52,4 Elo kazandı.

Olimpiyatta, GM Magnus Carlsen ile berabere kalan GM Mustafa Yılmaz, 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 2,5 puan kazandı. GM Emre Can oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan aldı. GM Vahap Şanal ise 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan aldı.

Kadın A Milli Takımı'nda Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık 10 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6,5 puan topladı. Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 beraberlikle 5 puan topladı. WIM Hayale İsgenderova 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 3,5 puan topladı. WGM Kübra Öztürk Örenli de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 beraberlikle 3 puan topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Macaristan, Budapeşte, Türkiye, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Milliler Satranç Olimpiyatı'nda Başarı Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:02 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
23:26 Ölüme böyle gitmiş İşte Metin Arolat’ın sahnedeki son anları Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları
23:20 Okan Buruk’tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu Okan Buruk'tan maç sonu değerlendirmesi: Bizim için rahat bir derbi oldu
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
22:06 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:15 İzmir’de korkunç cinayet Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti
19:59 Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 23:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Milliler Satranç Olimpiyatı'nda Başarı Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement