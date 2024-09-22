Türk Milliler Satranç Olimpiyatı'nda Başarı Gösterdi

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 10-23 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda erkek A Milli Takımı dünyanın en iyi 12 ülkesi arasında yer alırken, 7. ile eş puana sahip olan milliler averaj farkıyla 12. sırada yer aldı.

Satranç Olimpiyatı'nda, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2. Masa üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanırken, açık kategoride 194 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can'dan oluşan erkek A Milli Takımı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

180 ülkenin yarıştığı Kadınlar Kategorisi'nde ise kadın A Milli Takımı 26. sırada yer aldı. Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşan kadın A Milli Takımı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda millilerin çok güçlü rakiplerine karşı çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Olimpiyatlarda çok güçlü ülkelerle yarıştık. Dünyanın zirvesine oynadık. Daha iyi olacağımız günler geliyor. Türk satrancı dünyada hızla yükseliyor, genç yıldızlarımız parlıyor. 12 yıl önce başlattığımız alt yapı atağı bugün bize gençlerimiz Avrupa'da, Dünya'da ve Olimpiyatlar'da gurur veren başarılar getiriyor. GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, WIM Gülenay Aydın gibi genç yeteneklerimiz otoritelerin gözdesi oldu. Erkeklerde 194 ülke, kadınlarda 180 ülke arasında Türk milli takımlarımız iyi sonuçlara imza attı. Alt yapıdan gelen gençlerimiz Türk satrancının geleceği olacak, ama dünya satrancının da geleceği olacak. Türkiye önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacak. GM Mustafa Yılmaz da dünyanın zirvesindeki Magnus Carlsen'den puan alan ilk Türk sporcu olarak Türk satranç tarihine geçti. Kadınlarımız da bu olimpiyatlarda çok iyi mücadele etti, yükselişleri sürecek" dedi.

Son yıllarda dünya ve Avrupa sahnesinde kazanılan büyük başarılarda, federasyonun altyapıya yaptığı yatırımının önemini vurgulayan Tulay, "Olimpiyatlarda çok iyi mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Bu başarıların mimarları olan sporcularımıza, antrenörlerimize, ailelerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonaya genç yıldızlar damga vurdu

Satranç Olimpiyatı'nda genç milliler GM Ediz Gürel 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle 9 puan topladı. Gürel, +23,1 Elo kazandı. GM Yağız Kaan Erdoğmuş ilk kez katıldığı olimpiyatta 11 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. Erdoğmuş, +9,4 Elo kazandı. WIM Gülenay Aydın ise 10 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 beraberlikle 7,5 puan topladı. Aydın, +52,4 Elo kazandı.

Olimpiyatta, GM Magnus Carlsen ile berabere kalan GM Mustafa Yılmaz, 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 2,5 puan kazandı. GM Emre Can oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan aldı. GM Vahap Şanal ise 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan aldı.

Kadın A Milli Takımı'nda Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık 10 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6,5 puan topladı. Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 beraberlikle 5 puan topladı. WIM Hayale İsgenderova 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 3,5 puan topladı. WGM Kübra Öztürk Örenli de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 beraberlikle 3 puan topladı. - ANKARA