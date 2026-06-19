Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda Sivas'ın Başarısı - Son Dakika
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Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda Sivas'ın Başarısı

Türk Okçuluğu Şampiyonası\'nda Sivas\'ın Başarısı
19.06.2026 13:03
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Düzce'deki Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Abdurrahman Yunis Kantar, Türkiye ikincisi oldu.

Düzce'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Abdurrahman Yunis Kantar, Türkiye ikincisi oldu.

Düzce'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Sivaslı sporcu Abdurrahman Yunis Kantar, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı.

16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 40 ilden 660 sporcunun katıldığı şampiyonada yarışan Kantar, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda Sivas'ın Başarısı - Son Dakika

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