Türk Özel Sporcuları Polonya'da 4 Madalya Kazandı

Spor

Polonya'da düzenlenen Virtus Kış Oyunları'nda kayak branşında yarışan özel sporcular, 4 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane kentinde devam eden organizasyonda sporcular hem dünya hem de Avrupa sıralaması için yarıştı.

Organizasyonda Aliye Zeynep Bingül, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, II3 (Otizm) kategorisi kadınlar slalom dünya sıralamasında üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Aynı kategoride Avrupa sıralamasında gümüş madalya kazanan milli sporcu, II3 kategorisi kadınlar SGS'de de Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli sporculardan Ayşe Kader Yavuz ise II1 (Mental) kategorisi kadınlar SGS'de Avrupa ikincisi oldu.

Muhsin Murat Bingül de II3 kategorisi erkekler slalom dünya sıralamasında beşinci, Avrupa sıralamasında dördüncü basamakta yer aldı.

Aliye Zeynep Bingül, organizasyonun ilk gününde de dünya üçüncülüğü elde etmişti.

Türkiye, böylece organizasyonda kayak branşında 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyaya ulaştı.