Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın yedinci gününde Türk sporcular, 5 madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın yedinci gününde büyük kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.
Turnuva, yarın büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.
Son Dakika › Spor › Türk Sporcular Antalya'da 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?