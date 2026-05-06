Türk Sporcular Avrupa Satranç Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

06.05.2026 13:30
2026 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 4 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Trogir kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 17, 15, 13, 11, 9 yaş gruplarındaki 10 sporcu, genel ve kadınlar kategorilerinde temsil etti.

Ela Mullakütücü 17 yaş altı kadınlar, Beren Kalyoncu 15 yaş altı kadınlar, Meriç Zeynel Aker 11 yaş genel, Deniz İrteş de 9 yaş genel kategorisinde Avrupa okullar şampiyonu oldu.

Ela Sirekbasan (9 yaş kızlar) ikincilik kupası, Onur Hışır (11 yaş genel) ve Funda Su Şeyhanlı (9 yaş kızlar) ise üçüncülük kupası kazandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

