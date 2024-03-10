Türk sporcular Azerbaycan'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele etti

Mondihome Kayserispor, Hatayspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Hari Vukas, maç sonrası yaptığı açıklamada, aldıkları puandan mutlu olduklarını belirtti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise mücadele dolayısıyla her iki takımı da tebrik etti, ancak üç puan almayı beklediklerini söyledi.