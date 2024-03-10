Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı tamamlandı.
Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi; Adem Asil, Ferhat Arıcan, Adem Önder, Mert Efe Kılıçer ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil etti.
Milli sporcular, finale kalma başarısı gösteremezken, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın son etabı, 17-20 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.
Son Dakika › Spor › Türk sporcular Azerbaycan'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıyı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta Loshaj'ın attığı golle İstanbulspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Hari Vukas, maç sonrası yaptığı açıklamada, aldıkları puandan mutlu olduklarını belirtti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise mücadele dolayısıyla her iki takımı da tebrik etti, ancak üç puan almayı beklediklerini söyledi.
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