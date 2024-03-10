Türk sporcular Azerbaycan'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Türk sporcular Azerbaycan'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele etti

Türkiye'yi temsil eden Adem Asil, Ferhat Arıcan, Adem Önder, Mert Efe Kılıçer ve Sevgi Seda Kayışoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabında yer aldı. Milli sporcular finale çıkamadı ve son etap Doha'da yapılacak.

10.03.2024 16:05
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı tamamlandı.

Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi; Adem Asil, Ferhat Arıcan, Adem Önder, Mert Efe Kılıçer ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil etti.

Milli sporcular, finale kalma başarısı gösteremezken, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın son etabı, 17-20 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk sporcular Azerbaycan'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika

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