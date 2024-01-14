Türk Sporcular Yunanistan\'da 3 Altın, 7 Madalya Kazandı

Türk sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nin Yunanistan'da düzenlenen ilk ayağında 3'ü altın, 7 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyona 81 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı.

Kadınlarda Sudenur Aksoy (68 kilo), erkeklerde ise Mert Halıcı (60 kilo) ve Hasan Arslan (84 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Umut Eren Gündoğ (erkekler +84 kilo) ve Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya'dan oluşan kadınlar kata takımı, gümüş madalya elde etti.

Zümra Rezzan İm (kadınlar 55 kilo) ve Ömer Abdurrahim Özer? (erkekler 67 kilo) de bronz madalyayı boynuna taktı.