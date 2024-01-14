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Türk Sporcular Yunanistan'da 3 Altın, 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Sporcular Yunanistan'da 3 Altın, 7 Madalya Kazandı

Türk sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Karate 1 Serisi A Ligi'nin ilk ayağında 3 altın, 7 madalya kazandı. Başkent Atina'da gerçekleşen organizasyona 81 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Kadınlarda Sudenur Aksoy, erkeklerde Mert Halıcı ve Hasan Arslan altın madalya kazanan isimler oldu. Ayrıca Umut Eren Gündoğ ve Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya'dan oluşan kadınlar kata takımı gümüş madalya, Zümra Rezzan İm ve Ömer Abdurrahim Özer ise bronz madalya elde etti.

Türk Sporcular Yunanistan\'da 3 Altın, 7 Madalya Kazandı
14.01.2024 - 20:33,
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Türk sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nin Yunanistan'da düzenlenen ilk ayağında 3'ü altın, 7 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyona 81 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı.

Kadınlarda Sudenur Aksoy (68 kilo), erkeklerde ise Mert Halıcı (60 kilo) ve Hasan Arslan (84 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Umut Eren Gündoğ (erkekler +84 kilo) ve Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya'dan oluşan kadınlar kata takımı, gümüş madalya elde etti.

Zümra Rezzan İm (kadınlar 55 kilo) ve Ömer Abdurrahim Özer? (erkekler 67 kilo) de bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA
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Hasan Arslan, Yunanistan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Sporcular Yunanistan'da 3 Altın, 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
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