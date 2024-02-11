Türk Sporcuları Almanya\'da ve İtalya\'da Yarıştı

Spor

Almanya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 5. ayağı ve İtalya'da gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Egna Dans Kupası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Dresden kentinde yapılan Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın 5. ayağında beş sporcu yarıştı.

1000 metre (1) mesafede Muhammet Bozdağ 24'üncü, Toprak Efe Eroğlu 34'üncü, 1500 metre mesafede Metehan Atan 27'nci, Furkan Akar 34'üncü, 500 metre mesafede Toprak Efe Eroğlu 53'üncü, Murat Tahtaci 61'inci, 1000 metre (2) mesafede Muhammet Bozdağ 20'nci, Metehan Atan 28'inci ve Furkan Akar 52'nci oldu.

5000 metre bayrak yarışında Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ'dan oluşan milli takım, organizasyonu 14'üncü sırada tamamladı.

İtalya'nın Egna kasabasında düzenlenen Artistik Buz Pateni Egna Dans Kupası'nda ise Irmak Yücel ve Danil Pak çifti, genç buz dansı kategorisinde 10'uncu oldu.