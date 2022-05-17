"Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" anlatıldı

17.05.2022 15:08
"Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na bağlı Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu bünyesinde, Doç. Dr. Cengiz Taşkın'ın yönlendiriciliği ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın katılımlarıyla "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" başlıklı e-söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş'ın Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'a katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletmesiyle başladı. Söyleşide, federasyon çatısı altında olan spor branşlarının iş ve işleyişi, federasyonlar tarafından sporun gelişimi için atılan somut adımlar, federasyonların çatısı altında çalışmak isteyenlerin yanı sıra antrenör veya hakem olmak isteyenlerin hangi hususlara dikkat etmesi ve hangi konularda daha çok çaba göstermeleri gerektiği konuları konuşuldu. Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından son buldu. - KİLİS

Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü anlatıldı
Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü anlatıldı
Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü anlatıldı

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi Üniversitede Engelliler Haftası kutlandı Üniversitede Engelliler Haftası kutlandı
Kaynak: İHA

Sadık Karakan, Aralık, Kilis, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü' anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 21:14:35. #1.11#
SON DAKİKA: "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement