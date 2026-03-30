Türk Taekwondocular 5 Madalya Elde Etti - Son Dakika
Türk Taekwondocular 5 Madalya Elde Etti

Türk Taekwondocular 5 Madalya Elde Etti
30.03.2026 23:13
13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın 7. gününde Türk sporcular 5 madalya kazandı.

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) yedinci gününde Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın yedinci gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türk sporcular, 8 kategoride 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Büyük kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. 46 kiloda Emine Göğebakan bronz madalya kazandı. 53 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar altın, Hayrunnisa Gürbüz ise gümüş madalya elde etti. 62 kiloda Hürü Gökçe Göğebakan bronz madalya alırken, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar da gümüş madalyanın sahibi oldu.

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) son gününde yarın büyük erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Taekwondocular 5 Madalya Elde Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Taekwondocular 5 Madalya Elde Etti - Son Dakika
