Türk Takımları Challenger Kupası'nda Başarılı

Su topu Kadınlar Challenger Kupası eleme turunda Türk temsilcileri Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, dördüncü gün maçlarından galibiyetle ayrılırken Dalton Koleji ise mağlup oldu.
D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena, Alman temsilcisi SSV Esslingen'ı 10-8 yendi.
C Grubu'nda yer alan Dalton Koleji, Hırvat ekibi ZAVK Mladost takımına 18-5 yenildi.
A Grubu'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Sırp ekibi Voyvodina'yı 13-8 üstünlük sağladı.
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