Türk Takımları Challenger Kupası'nda Başarılı

Spor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası eleme turunda Türk temsilcileri Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, dördüncü gün maçlarından galibiyetle ayrılırken Dalton Koleji ise mağlup oldu.

D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena, Alman temsilcisi SSV Esslingen'ı 10-8 yendi.

C Grubu'nda yer alan Dalton Koleji, Hırvat ekibi ZAVK Mladost takımına 18-5 yenildi.

A Grubu'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Sırp ekibi Voyvodina'yı 13-8 üstünlük sağladı.