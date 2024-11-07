Türk Takımları Su Topu Challenger Kupası'na Başlıyor

Spor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda yer alacak 3 Türk takımı, grup mücadelesine yarınki maçlarla başlayacak.

Türk temsilcilerinden organizasyonun son şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan Novi Sad'daki A Grubu'nda, Dalton Koleji Çekya Strakonice'deki C Grubu'nda ve Galatasaray Zena da Romanya Alba Iulia'daki D Grubu'nda mücadele edecek.

Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımların adlarını bir üst tura yazdıracağı organizasyonda ilk maçlarına yarın çıkacak Türk takımlarının maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

11.00 Galatasaray Zena- Sporting Lizbon (Portekiz)

19.00 Otter Swimming (İngiltere)-Dalton Koleji

23.00 Manchester City (İngiltere)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

9 Kasım Cumartesi:

18.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Zena

21.00 AJF Strakonice (Çekya)-Dalton Koleji

23.00 Sliema ASC (Malta)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

10 Kasım Pazar:

11.00. Galatasaray Zena-SSV Esslingen (Almanya)

12.00 Vojvodina (Sırbistan)-İzmir Büyükşehir Belediyespor

12.00 Zavk Mladost (Hırvatistan)-Dalton Koleji