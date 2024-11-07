Türk Takımları Su Topu Challenger Kupası'na Başlıyor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda yer alacak 3 Türk takımı, grup mücadelesine yarınki maçlarla başlayacak.
Türk temsilcilerinden organizasyonun son şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan Novi Sad'daki A Grubu'nda, Dalton Koleji Çekya Strakonice'deki C Grubu'nda ve Galatasaray Zena da Romanya Alba Iulia'daki D Grubu'nda mücadele edecek.
Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımların adlarını bir üst tura yazdıracağı organizasyonda ilk maçlarına yarın çıkacak Türk takımlarının maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
11.00 Galatasaray Zena- Sporting Lizbon (Portekiz)
19.00 Otter Swimming (İngiltere)-Dalton Koleji
23.00 Manchester City (İngiltere)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
9 Kasım Cumartesi:
18.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Zena
21.00 AJF Strakonice (Çekya)-Dalton Koleji
23.00 Sliema ASC (Malta)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
10 Kasım Pazar:
11.00. Galatasaray Zena-SSV Esslingen (Almanya)
12.00 Vojvodina (Sırbistan)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
12.00 Zavk Mladost (Hırvatistan)-Dalton Koleji
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