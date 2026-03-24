Türk Takımları UEFA'da Mücadele Edecek - Son Dakika
Türk Takımları UEFA'da Mücadele Edecek

Türk Takımları UEFA\'da Mücadele Edecek
24.03.2026 19:13
Gelecek sezon Türk takımları, UEFA'nın üç organizasyonunda toplam 5 takım ile yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

TFF, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında mücadele etmeye hak kazanan takımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından katılacak. Ligi 2. sırad bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu, ligi 4. bitiren takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacağı açıklandı.

Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi 5. sırada bitiren takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi 3. sırada bitirirse, lig 4.'sü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Takımları UEFA'da Mücadele Edecek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türk Takımları UEFA'da Mücadele Edecek - Son Dakika
