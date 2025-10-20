Türk Takımları UEFA Maçları TRT'den Yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk Takımları UEFA Maçları TRT'den Yayınlanacak

20.10.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları bu hafta TRT 1 ve Radyo 1'den yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor'un bu hafta oynayacağı maçlar TRT 1'den yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 21 Ekim - 23 Ekim tarihleri arasında oynanacak 31 karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Bu hafta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor'un mücadele ettiği maçlar TRT 1 ve TRT Radyo 1'den yayınlanırken, diğer tüm takımların karşılaşmaları tabii Spor'dan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi

21 Ekim Salı

19.45 Barcelona - Olympiakos (Tabii Spor 1)

19.45 Kairat Almaty - Pafos (Tabii Spor 2)

22.00 Union Saint Gilloise - Inter (Tabii Spor 1)

22.00 Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor 2)

22.00 Bayer Leverkusen - PSG (Tabii Spor 3)

22.00 Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 4)

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 5)

22.00 Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 6)

22.00 PSV Eindhoven - Napoli (Tabii Spor 7)

22 Ekim Çarşamba

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1/ TRT Radyo 1)

19.45 Athletic Bilbao - Karabağ (Tabii Spor)

22.00 Monaco - Tottenham (Tabii Spor 1)

22.00 Real Madrid - Juventus (Tabii Spor 2)

22.00 E. Frankfurt - Liverpool (Tabii Spor 3)

22.00 Bayern Münih - Club Brugge (Tabii Spor 4)

22.00 Chelsea - Ajax (Tabii Spor 5)

22.00 Atalanta - Slavia Prag (Tabii Spor 6)

22.00 Sporting - Olympique Marsilya (Tabii Spor 7)

UEFA Avrupa Ligi

23 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Stuttgart ( TRT 1/ TRT Radyo 1)

19.45 O. Lyon - Basel (Tabii Spor 1)

19.45 Salzburg - Ferencvaros (Tabii Spor 2)

19.45 FCSB - Bologna (Tabii Spor 3)

19.45 GO Ahead - Aston Villa (Tabii Spor 4)

19.45 Brann - Rangers (Tabii Spor 5)

22.00 Nottingham Forest - Porto (Tabii Spor 1)

22.00 Roma - Viktoria Plzen (Tabii Spor 2)

22.00 Lille - PAOK (Tabii Spor 3)

22.00 Celta Vigo - Nice (Tabii Spor 4)

UEFA Konferans Ligi

23 Ekim Perşembe

19.45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (Tabii Spor)

22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (TRT 1/ TRT Radyo 1)

22.00 Mainz - Zrinjski Mostar (Tabii Spor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Televizyon, Konferans, Futbol, Radyo, Yaşam, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları UEFA Maçları TRT'den Yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Takımları UEFA Maçları TRT'den Yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.