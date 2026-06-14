Türk Taraftarlar Vancouver'da Coşku Dolu! - Son Dakika
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Türk Taraftarlar Vancouver'da Coşku Dolu!

14.06.2026 05:47
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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi Vancouver'da taraftarlarıyla buluştu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı öncesinde Kanada'nın Vancouver kentindeki Jonathan Rogers Park'ta heyecan doruğa ulaştı. Ay-yıldızlı ekibi desteklemek için dünyanın farklı noktalarından gelen Türk taraftarlar, maç öncesi şehirde renkli görüntüler oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Türk futbolseverler şehir merkezinde bir araya geldi. Kanada'nın çeşitli şehirlerinin yanı sıra farklı ülkelerden ve Türkiye'den Vancouver'a gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları kırmızı-beyaza boyadı. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek veren futbolseverler, karşılaşmanın başlamasını bekliyor.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Taraftarlar Vancouver'da Coşku Dolu! - Son Dakika

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