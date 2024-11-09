Türk Telekom Aliağa'yı Yendi - Son Dakika
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Türk Telekom Aliağa'yı Yendi

Aliağa Petkimspor, Süper Ligde Türk Telekom'a 68-75 mağlup oldu. İlk yarıyı 14 sayı geride kapattı.

09.11.2024 20:29
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İZMİR,

SALON: Enka

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 9, Tyree 4, Karahan Tuan 2, Aldridge 13, Echenique 10, Troy Selim 12, Van Beck 13, Wright, Yavuz 5

TÜRK TELEKOM: Brown 16, Emre Melih 5, Angola 12, Bess 14, Makoundou 9, Hanlan 11, Berkan 4, İsmet, Alexander 4, Mahir, Kaan Berk

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 33-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde çıktığı 6'ncı hafta mücadelesinde Türk Telekom'a 75-68 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreği Türk Telekom 1 sayı önde kapattı: 19-20. İkinci periyotta Bess'in 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, soyunma odasına 14 sayı üstün girdi: 33-47.

Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Başkent temsilcisi periyodu aynı farkla tamamladı: 47-61. Final bölümünde 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, farkı bir ara 3 sayıya (60-63) kadar indirse de son anlarda hata yapmayan Türk Telekom galip gelmeyi başardı: 68-75.

Kaynak: DHA

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