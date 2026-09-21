Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te 20 ülkeden 50 tenisçi mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te 20 ülkeden 50 tenisçi mücadele edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Ankara Açık WTA 125\'te 20 ülkeden 50 tenisçi mücadele edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı Ankara'da yapıldı. 20 ülkeden 50 profesyonel tenisçinin katılacağı organizasyon 27 Eylül'de sona erecek; milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvaların sayısı arttıkça oyuncu ve başarı oranının artacağını söyledi.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde 20 farklı ülkeden 50 profesyonel tenisçinin katılacağı organizasyonun basın toplantısı Ankara'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Arjantinli tenisçi Solana Sierra ile turnuva direktörü Farhang Mohajerani katıldı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Ankara'da ilk defa bu seviyede turnuva yapıldığını vurgulayarak "Bu turnuvalar sayesinde büyük şehirlerimizde tenise olan ilgi artacak daha sonra küçük şehirlere yayılacak. Bu turnuva başkentimize çok yakıştı. Bu tarz turnuvaların sayısı ne kadar fazla olursa oyuncularımızın sayısı o kadar artacaktır, başarı oranımız da artacaktır." dedi.

Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç ise Türkiye'de çok az turnuva düzenlendiğine dikkati çekerek "Umarım Türk Telekom ile önümüzdeki yıllarda daha büyük turnuvalar yaparız. Bu başlangıç olsun." diye konuştu.

Arjantinli tenisçi Solana Sierra, turnuva için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonrasında milli sporcu Ayşegül Mert, basın mensuplarıyla gösteri maçı yaptı.

Organizasyon, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
Çağla BüyükakçayTürk TelekomTurnuvaAnkaraSporWtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:47:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te 20 ülkeden 50 tenisçi mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement