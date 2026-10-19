Türk Telekom, Avrupa Kupası B Grubu'nda averajla 6. sırada Siauliai'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Türk Telekom, Avrupa Kupası B Grubu'nda averajla 6. sırada Siauliai'yi ağırlayacak

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BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanacak dördüncü maçta Türk Telekom, saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Siauliai Basketbol'u ağırlayacak. Grupta averajla 6. sırada yer alan başkent ekibi, 8. sıradaki Siauliai ile en son 2007'de karşılaşmış ve iki maçı da kazanmıştı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Başkent ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 yenildi.

B Grubu'nda bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türk Telekom, averajla 6. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Siauliai ise 8. sırada bulunuyor.

Mavi-beyazlılar, Litvanya ekibiyle en son 2007 yılında karşılaşmış ve oynadığı iki maçtan da galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
Türk TelekomBasketbolSporSon Dakika

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