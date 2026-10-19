Türk Telekom, Avrupa Kupası B Grubu'nda averajla 6. sırada Siauliai'yi ağırlayacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Başkent ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Umana Reyer'e 75-65 yenildi.

B Grubu'nda bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Türk Telekom, averajla 6. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Siauliai ise 8. sırada bulunuyor.

Mavi-beyazlılar, Litvanya ekibiyle en son 2007 yılında karşılaşmış ve oynadığı iki maçtan da galip ayrılmıştı.