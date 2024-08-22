Türk Telekom Basketbol Takımı\'ndan Kaan Yarkut, Oregon State Beavers\'e transfer oldu

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Türk Telekom Basketbol Takımı'ndan Kaan Yarkut, gelecek sezon Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi ekiplerinden Oregon State Beavers'in formasını giyecek.

Yapılan açıklamaya göre 2006 doğumlu Kaan Yarkut, Oregon State Beavers formasıyla gelecek sezon Türkiye'yi ABD'de temsil edecek.

Bilkent Laboratory International School (BLIS)'da eğitim alan Kaan Yarkut, eğitimine ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Oregon State Üniversitesinde devam ederken, spor yaşamını da eylül ayından itibaren bu okulun NCAA'de mücadele eden Oregon State Beavers takımında sürdürecek.

2022 yılından bu yana Türk Telekom Spor Kulübü forması giyen Kaan, Ekim 2023'te ilk kez BKT Avrupa Kupası kadrosunda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, idolünün Alperen Şengün, hedefinin ise A Milli Takım'da oynamak olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Böyle bir yola girmek gerçekten büyük heyecan ve mutluluk verici. ABD'de ülkemi en iyi şekilde temsil edip ileride basketbolu profesyonel seviyede devam ettirmek için çok çalışacağım. Hem eğitim hem de spor hayatıma orada devam etmek, oradaki üst düzey oyuncularla rekabete girecek olmak benim için gerçekten benzersiz bir deneyim olacak. Yıllardır TV karşısında izlediğim geleceğin NBA yıldızı olacak kolej sporcularıyla ve özellikle de kendi pozisyonumdaki oyuncularla mücadele etmenin, basketboluma çok şey katacağı düşüncesindeyim. Daha çok çalışarak, bana rol model olan Alperen Şengün gibi her geçen gün üzerine koyarak, ülkemizin bayrağını NCAA'de en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışacağım. Umuyorum ki yeteneklerim ile çalışkanlığımı birleştirir ve önce ABD'de sonra da ülkemin A Milli Takımı'nda başarılı olurum. Emeği geçen herkese teşekkürler."