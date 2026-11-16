Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda lider Tenerife'yi Ankara'da konuk edecek

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda lider Tenerife'yi Ankara'da konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. maçında yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Grupta 5. sırada yer alan Türk Telekom, 6 galibiyetli lider Tenerife'yi ağırlayacak; ilk maçı Tenerife 82-75 kazanmıştı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Kupanın 7. haftasında deplasmanda U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yenerek üçüncü galibiyetini alan Türk Telekom, haftaya 5. sırada girdi.
Grupta 6 galibiyetli tek takım olan La Laguna Tenerife ise liderlik koltuğunda bulunuyor.
Sezonun ilk haftasında oynanan La Laguna Tenerife-Türk Telekom karşılaşması İspanya temsilcisinin 82-75'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?