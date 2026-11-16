Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda lider Tenerife'yi Ankara'da konuk edecek - Son Dakika
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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda lider Tenerife'yi Ankara'da konuk edecek

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. maçında yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Grupta 5. sırada yer alan Türk Telekom, 6 galibiyetli lider Tenerife'yi ağırlayacak; ilk maçı Tenerife 82-75 kazanmıştı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Kupanın 7. haftasında deplasmanda U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yenerek üçüncü galibiyetini alan Türk Telekom, haftaya 5. sırada girdi.

Grupta 6 galibiyetli tek takım olan La Laguna Tenerife ise liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sezonun ilk haftasında oynanan La Laguna Tenerife-Türk Telekom karşılaşması İspanya temsilcisinin 82-75'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Kaynak: AA
Türk TelekomAnkaraSporSon Dakika

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