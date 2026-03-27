Türk Telekom, Büyükçekmece'yi Yendi

27.03.2026 23:01
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi 90-87 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van der Vuurst 12, Pipes 22, Gavrilovic, Doğan Şenli 12, Yigit Özkan 2, Pusica 5, Bruinsma 14, Bandaogo 1, Can Kaan Turgut, Metin Türen, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Devoe 8, Berkan Durmaz 9, Trifunovic 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Allman 14, Ata Kahraman 2, Usher 23, Smith 8, Simonovic 6, Emircan Koşut

1. Periyot: 18-19

Devre: 49-41

3. Periyot: 70-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 90-87 yendi.

Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 21. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

