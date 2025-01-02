Türk Telekom Cosea JL'yi Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom Cosea JL'yi Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea JL ile Ankara'da karşılaşacak.

02.01.2025 10:16
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında yarın sahasında Fransa'nın Cosea JL takımını ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

İlk yarıda oynanan mücadelede Türk Telekom, deplasmanda rakibine 67-63 yenilmişti.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Basketbol, Olaylar, Ekonomi, Ankara, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Cosea JL'yi Ağırlıyor - Son Dakika

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