Türk Telekom, Cosea JL'yi Yendi - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, Cosea JL'yi Yendi

Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda Cosea JL'yi 98-89 ile geçerek 8. galibiyetini aldı.

03.01.2025 22:16
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Salon: Ankara

Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Gentian Cici (Arnavutluk), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom: Smith 6, Brown 32, Bess 3, Alexander 13, Makoundou 6, Berkan Durmaz 3, İsmet Akpınar 4, Melih Tunca 6, Mahir Ağva 2, Hanlan 23

Cosea JL: Castaneda 18, Usher 2, Nelson 10, Ayayi 12, Kokila 4, Salash 12, Benitez 9, Pansa 6, Jefferson 5, Paul 11

1. Periyot: 28-25

Devre: 51-45

3. Periyot: 69-69

5 faulle oyundan çıkan: 39.14 Usher (Cosea JL)

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında Fransa'nın Cosea JL takımını 98-89 yendi.

İlk çeyreğe iki takımda iyi başlarken, mücadelenin 5. dakikası Türk Telekom'un 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Brown, Smith ve Berkan Durmaz'la yay gerisinden sayılar üretmeye devam eden ev sahibi ekip, mücadelenin ilk periyodunu 28-25 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Cosea JL, 11 dakikada farkı kapatarak 2 sayı (28-30) öne geçti. Rakibinin 5-0'lık serisine 6-0'la cevap veren Türk Telekom, 14. dakikayı 34-30 önde bitirdi. Bu dakikadan sonra Cosea JL ise geçiş hücumlarıyla sayı üreterek, farkın açılmasına izin vermedi. Türk Telekom, soyunma odasına 6 sayı farkla 51-45 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, 6 sayılık farkı kapatarak 24. dakikada 5 sayı öne geçti: 54-59. Türk Telekom'un ABD'li oyun kurucusu Smith, 25.30'uncu dakikada çift teknik faulden dolayı oyundan ihraç edildi. Bu dakikadan sonra Alexander ile arka arkaya sayılar bulan ev sahibi ekip, farkı kapatarak eşitliği yakaladı: 59-59. İki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam ederken, üçüncü periyot 69-69 eşitlikle sona erdi.

Final periyodunda geçiş hücumlarından sayılar bulmaya devam eden Fransız temsilcisi 31. dakikada 5 sayı (74-69) öne geçti. Hanlan ve Melih Tunca ile bulduğu sayılarla farkı kapatan Türk Telekom, bir sayı da (81-80) öne geçmeyi başardı. Öne geçtikten sonra rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Türk Telekom, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 98-89 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligde arka arkaya 4'üncü, toplamda 8'inci galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

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