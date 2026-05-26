Türk Telekom Efes ile Play-off Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Telekom Efes ile Play-off Maçına Çıkıyor

26.05.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, çeyrek finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Maç yarın saat 18.00'de başlayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında yarın deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Yarı finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf, Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. tamamlayarak play-off etabına kaldı.

Başkent ekibi, ligde bu sezon Anadolu Efes karşısında sahasındaki maçı 75-70 kazanırken deplasmanda 101-91 kaybetti.

5 sezonda 4 çeyrek final

Türk Telekom, son 5 sezonda 4. kez çeyrek finalde yer alıyor.

Başkent temsilcisi bu süreçte en iyi derecesini 2022-23'te normal sezonu lider tamamlayıp yarı finale yükselerek elde etti.

Serinin ikinci maçı, 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Gerekmesi halinde üçüncü karşılaşmaya yine Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Efes, Türk Telekom, Yaşam, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Efes ile Play-off Maçına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
07:02
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:36:13. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom Efes ile Play-off Maçına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.