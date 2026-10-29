Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı deplasmanda London Lions'a 79-61 mağlup oldu

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı deplasmanda London Lions'a 79-61 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'de London Lions'a 79-61 yenildi. Londra'daki Copper Box Arena'da ilk yarıyı 39-39 eşitlikle tamamlayan Türk Telekom, ikinci devrede geri düşerek mağlubiyetle ayrıldı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu İngiltere temsilcisi London Lions'a 79-61 mağlup oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Copper Box Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-16 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci periyotta 23-19 üstünlük kuran Türk Telekom karşısında devre arasına 39-39 eşitlikle girdi.
İkinci devrede üstünlüğü ele alan London Lions, üçüncü çeyreği 59-51 önde tamamladı. Son periyotta da 20-10 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi, mücadeleyi 79-61 kazandı.
Kaynak: AA
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