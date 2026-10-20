Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. haftasında BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu - Son Dakika
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Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. haftasında BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu

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Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. haftasında BC Siauliai\'ye 94-84 mağlup oldu
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Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. haftasında Litvanya ekibi BC Siauliai'ye Ankara'da 94-84 mağlup oldu. İlk yarıyı 45-43 önde geçen Türk Telekom, üçüncü periyodu 67-67 eşitlikle bitirdi.

Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında Litvanya ekibi BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Vojislav Lepetic, Sergio Rodriguez, Vasiliki Tsaroucha

Türk Telekom: Tim Schneider 16, Kisteon Bankston 6, Uros Trifunovic 14, Doğuş Özdemir 8, Cristopher Taylor 12, Anthony Lamb 9, Jerrick Harding 8, Ismael Bako 2, Shaq McKissic 9, Ata Kahraman

Başantrenör: Erdem Can

Siauliai: Martynas Pacevicius 16, Selim Fofana 9, Kassim Nicholson 6, Dovydas Romancenko 11, Michal Caffey, Dayvion McKnight 9, Simas Jarumbauskas 11, Tauras Jogela 9, Cedric Jr. 16, Erikas Venskus 7, Karolis Lukosiunas

Başantrenör: Darius Songaila

1.Periyot: 21-16 (Türk Telekom lehine)

Devre: 45-43 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 67-67

Kaynak: İHA
Türk TelekomLitvanyaAnkaraSporSon Dakika

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