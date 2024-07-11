Türk Telekom, Kyle Alexander'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Kanadalı forvet Kyle Alexander'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Hapoel Tel Aviv'de tamamlayan Kyle Alexander'i takımımıza kattık. Ailemize hoş geldin Kyle Alexander." ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezon İsrail temsilcisinde 49 maçta ortalama 23.8 dakika forma giyen Alexander, 9.9 sayı, 0.7 asist istatistiklerini yakaladı.
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