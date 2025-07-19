Türk Telekom, Marko Simonovic'i Transfer Etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyuncu Marko Simonovic'i transfer ettiğini duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamlayan Marko Simonovic'i takımımıza kattık." denildi.
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