Türk Telekom, Maxima Roma'yı 92-77 yenip BKT Avrupa Kupası'nda ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Türk Telekom, Maxima Roma'yı 92-77 yenip BKT Avrupa Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında Ankara'da Maxima Roma'yı 92-77 yendi. Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki ilk galibiyetini alırken Maxima Roma ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Christian Theis (Almanya), Ioannis Tsimpouris (Yunanistan)

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Ata Kahraman 5, McKissic 2, Lamb 11, Bankston 10, Taylor 12, Harding 20, Trifunovic 9, Schneider 4, Bako 6

Maxima Roma: Holiday 13, Lemar 13, Veronesi 11, Tyson 12, Bilan 14, Alibegovic 6, Moon 2, Brown 2, Wheatle 3, Camara 1, Bonacini

1. Periyot: 22-23

Devre: 38-39

3. Periyot: 60-65

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında ağırladığı İtalyan kulübü Maxima Roma'yı 92-77 yendi.

İlk 5 dakika 14-14 eşitlikle geçildi. Bilan ve Holiday'in sürüklediği konuk ekip, Lamb ve Bankston'ın öne çıktığı Türk Telekom karşısında ilk çeyreği 23-22 üstünlükle tamamladı.

Türk Telekom, kenardan oyuna giren Harding'in basketleriyle 2. periyodun başında 27-23 öne geçti. Skor, savunmaların sertleştiği ve şut yüzdelerinin düştüğü 2. çeyreğin bitimine 6 dakika kala 29-29, 2,5 dakika kala ise 34-34 oldu. Kalan bölümde pivotu Bilan ile etkili olan Maxima Roma, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Takımların ilk yarıya kıyasla daha fazla 3 sayılık basket attığı 3. periyotta ilk 6 dakika 52-52 eşitlikle bitti. Türk Telekom'u top kayıplarına zorlayan Maxima Roma, Lemar'ın da devreye girmesiyle çeyreğin bitimine 2 dakika kala 62-54 öne geçti. Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Trifunovic'in 3'lükleriyle farkı 2 sayıya (60-62) indirse de Maxima Roma, Wheatle'ın son saniyedeki basketiyle son 10 dakikaya 65-60 üstünlükle girdi.

Tam saha baskıyla başladığı son periyotta Doğuş Özdemiroğlu'nun ateşlediği Türk Telekom, Harding, Taylor ve Trifunovic'in de katkısıyla 3 dakika 15 saniyede 16-3'lük seri yakaladı ve 76-68 öne geçti. Kalan sürede çalınan toplar sonrası bulduğu basketlerle farkı artıran Türk Telekom, maçı 92-77 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki ilk galibiyetini aldı, Maxima Roma ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
Türk TelekomAnkaraRomaSporSon Dakika

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