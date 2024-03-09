Türk Telekom, Reeder Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, Reeder Samsunspor'u mağlup etti

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 75-55 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Reeder Samsunspor ise 19. kez yenildi.

09.03.2024 15:01
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Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Reeder Samsunspor: Mehmet Batuğ Gür, Tarık Sezgün 4, Kaan Mert Dikmen, Bora Satır 4, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Marc Andre Nedim Seylan 6, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 1, Göktuğ Baş 13, Muhammed Doğan Şenli 14

Türk Telekom: Boran Güler 9, Yiğitcan Saybir 5, Mehmet Yağmur, Palmer Jr 11, Wallace 10, Mevlüt Melih Doğan, Brown 6, Okben Ulubay 4, Troy Selim Şav, Enoch 9, İsmail Cem Ulusoy 6, Jones 15

1. Periyot: 14-32

Devre: 19-45

3. Periyot: 39-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 75-55 mağlup etti.

Türk Telekom bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Reeder Samsunspor ise 19. kez yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Telekom, Reeder Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika

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