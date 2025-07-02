Türk Telekom Sözleşme Uzattı, İki Oyuncuyla Yolları Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzatırken, Mahir Ağva ve Olivier Hanlan'la yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon 55 maçta 4.7 sayı ortalaması yakalayan Berkan Durmaz'ın 2026-2027 sezonunda da Türk Telekom forması giyeceği belirtildi.

Geçen sezon 2.4 sayıyla oynayan pivot Mahir Ağva ve 9.3 sayı ortalamasıyla mücadele eden oyun kurucu Olivier Hanlan'la ise yolların ayrıldığı kaydedildi.