Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Samet Biner

Türk Telekom: Taylor 10, Harding 22, McKissic 14, Göktuğ Baş 11, Bako 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Trifunovic 14, Bankston 11, Anıl Alyanak, Ata Kahraman 4

TOFAŞ: Jones 10, Reynolds 18, Brown 6, Sadık Kabaca 6, Mcneace 2, Carter 2, Efe Postel 9, Rubstavicius 2, Thurman 20, Leon Apaydın, Kerem Çorumlular 3, Emirhan Serbest

1. Periyot: 29-21

Devre: 50-39

3. Periyot: 72-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 95-78 yendi.

Maça Harding ve Taylor'ın peş peşe üç sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 3 dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. TOFAŞ, Jones başta olmak üzere bulduğu sayılarla farkı azaltsa da başkent ekibi, ilk çeyreği 29-21 önde tamamladı.

İkinci periyotta boyalı alanı iyi savunan Türk Telekom, Göktuğ Baş ve Trifunovic ile bulduğu kolay basketlerle bitime 4,5 dakika kala farkı 16 sayıya (44-28) çıkardı. Türk Telekom, kalan bölümde Brown, Thurman ve Efe Postel'in sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 50-39 üstünlükle gitti.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte iki takım da faul hakkını erken doldurdu. Harding ve McKissic'in sürüklediği Türk Telekom, Thurman ve Reynolds'ın ayakta tuttuğu TOFAŞ karşısında son 10 dakikaya 10 sayılık (72-62) avantajla girdi.

Reynolds'ın üç sayılık basketler kaydettiği son periyodun ilk 2 dakikasında 8-2'lik seri yakalayan TOFAŞ, farkı 4 sayıya indirdi. McKissic ve Harding'in üçlükleriyle rakibine yanıt veren Türk Telekom skoru 80-70'e getirdi. Harding'in kritik üç sayılık basketiyle bitime 3,5 dakika kala 85-72 öne geçen başkent ekibi, kalan sürede farkı arttırdı ve maçı 95-78 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 7. galibiyetini aldı, TOFAŞ ise 5. mağlubiyetini yaşadı.