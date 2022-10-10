Geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'na 8'li final turunda veda eden Türk Telekom, bu sezon başarı çıtasını yükseltmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA

Türk Telekom, basketbol, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.