Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak - Son Dakika
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Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak

10.10.2022 10:14
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, B Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketbol (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions ile (Büyük Britanya) karşılaşacak.

Geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'na 8'li final turunda veda eden Türk Telekom, bu sezon başarı çıtasını yükseltmek için mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Türk Telekom, basketbol, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak - Son Dakika
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